Die Durchstarter: Numaferm

Lokalzeit aus Düsseldorf | 15.03.2019 | 03:39 Min. | Verfügbar bis 15.06.2019 | WDR

An der Uni Düsseldorf ist das Unternehmen "Numaferm" entstanden. Das Biotechnologie Start-Up stellt Peptide her. Das sind Wirkstoffe, die vor allem in der Medizin zum Einsatz kommen.