Spiele-App: Jagd auf Darmpolypen

Lokalzeit aus Dortmund. . 02:24 Min. . Verfügbar bis 13.12.2020. WDR. Von Claudia Dolgner.

Zunächst wirkt das Computerspiel ein bisschen wie eine Kegelsimulation. Der Spieler befindet sich allerdings nicht in einem Kneipenkeller, sondern in einem Darm – und feuert auf Polypen, um Darmkrebs zu verhindern. Das Spiel ist gerade für das Handy erschienen, als App "Mono Polyp". Funktioniert ein wenig wie "Pokemon go". Über das Smartphone kann man virtuelle Dinge in der echten Welt entdecken, und muss sie dann jagen. Diese Dinge sind aber keine kleinen Monster, sondern Darmpolypen.