Film über die Musikszene Hagen

Lokalzeit aus Dortmund | 11.05.2018 | 06:22 Min. | Verfügbar bis 11.05.2019 | WDR

Nena, Extrabreit oder Grobschnitt - sie alle kommen aus Hagen. Es ist aber schon eine Weile her, dass die Musikszene der Stadt diese Prominenten hervorgebracht hat. Aber auch heute hat Hagen eine lebendige Musikszene. In einem Film wird diese Musikszene beleuchtet. Es geht um das Musiker-Sein in einer Stadt, die nicht mit Komplimenten überschüttet wird.