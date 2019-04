Medizinzeit: Genetischer Brustkrebs

Lokalzeit aus Bonn. . 06:12 Min. . WDR. Von Christine Roskopf.

Es gibt Familien, in denen auffällig viele Frauen an Brustkrebs erkranken. Mittlerweile ist es medizinisch erwiesen, dass es eine genetische Veranlagung für Brustkrebs gibt. Unterstützung erhalten Betroffene beim "BRCA-Netzwerk - Hilfe bei familiären Brust- und Eierstockkrebs e.V." in Bonn.