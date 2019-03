Diskussion um geplante Michael Jackson Ausstellung

Lokalzeit aus Bonn | 07.03.2019 | 03:16 Min. | Verfügbar bis 07.03.2020 | WDR | Von Britta Schwanenberg

Eine TV-Dokumentation über Michael Jackson sorgt zurzeit für heftige Diskussionen. In „Leaving Neverland“ berichten zwei Männer detailliert, wie sie als Jungen jahrelang vom Weltstar missbraucht worden seien. Die ersten Radiosender haben bereits angekündigt, Jacksons Musik vorerst aus dem Programm zu nehmen. In der Bundeskunsthalle in Bonn soll in zwei Wochen eine Michael-Jackson-Ausstellung gezeigt werden. Daran ändert bislang auch die hitzige Debatte nichts.