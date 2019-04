Bonn verkürzt Kita-Öffnungszeiten

Die Kitas in der Region sind chronisch unterbesetzt. Allein in den städtischen Kitas in Bonn sind 43 Vollzeitstellen offen. Deshalb wird die Stadt ab Sommer die Öffnungszeiten in rund einem Drittel ihrer Kitas kürzen. Was bedeutet das für die Eltern?