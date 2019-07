Projektwoche "Esst Insekten"

Lokalzeit Bergisches Land. . 03:14 Min. . WDR. Von Gerlinde Spratte.

Mehlwürmer-Müsli oder Heuschrecke geröstet am Spieß? In der Sekundarschule in Wermelskirchen beschäftigen sich Schüler mit der Nahrung der Zukunft. Denn dazu gehören Insekten mit Sicherheit, trotz der derzeit teuren Preise. Sie probieren, kochen und grillen für das Insektenbuffet auf dem Schulfest. Mutige voran!