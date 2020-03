Polit-Urgestein Trude Unruh wird 95

Lokalzeit Bergisches Land. . 02:22 Min. . Verfügbar bis 09.03.2021. WDR. Von Malte Linde.

Sie hat am 7. März ihren 95. Geburtstag gefeiert! Keine Wohn- aber eine politische Gemeinschaft hat Trude Unruh in Wuppertal geprägt. Die grauen Panther waren jahrzehntelang das Sprachrohr von Senioren in Deutschland. Trude Unruh - ihr Name war dabei immer Programm.