Lokalzeitgeschichte: Immer noch aktuell – Else Lasker Schülers „Die Wupper“

Lokalzeit Bergisches Land. . 03:59 Min. . WDR. Von Silvia Pauli.

Eine zu Lebzeiten umstrittene Dichterin hatte ein düsteres, ergreifendes Stück über das Elend der armen Leute in der Industriestadt Elberfeld geschrieben. Vor genau 100 Jahren wurde es in Berlin uraufgeführt. Wuppertals Schauspiel-Intendant Thomas Braus hatte 2004 in Wuppertal in einer "Wupper"-Inszenierung den "Amadeus mit dem goldenen Herzen" gespielt.