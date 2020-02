Freiwilliges Soziales Jahr: Eine Solinger Klinik wirbt international an

Lokalzeit Bergisches Land. . 05:47 Min. . Verfügbar bis 21.02.2021. WDR. Von Rita Jäger.

Der Pflegenotstand trifft das gesamte Gesundheitssystem. Da müssen sich die Betreiber von Krankenhäusern, Pflege- und Seniorenheimen etwas einfallen lassen. Die Diakonie Bethanien in Solingen setzt auf junge Leute aus dem Ausland. Als Bundesfreiwillige können sie in den Beruf reinschnuppern. Wenn es ihnen gefällt, winkt am Ende ein Ausbildungsvertrag.