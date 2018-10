Herzambulanz für Frauen

Wer denkt bei Magen-Darm-Problemen oder Muskelschmerzen an einen Herzinfarkt? Das Problem: vermutlich niemand. Ein Herzinfarkt äußert sich bei Frauen ganz anders als bei Männern. Am Rhein-Maas-Klinikum in Würselen ist eine Herzambulanz, nur für Frauen, eröffnet worden. Petra Zanders aus Kohlscheid ist eine der ersten Patientinnen.