Video: Mein Dom - Blinder erspürt das Weltkulturerbe

Lokalzeit aus Aachen | 03.09.2018 | Länge: 04:05 Min.

Marc und seine Freundin Ella besuchen zum ersten Mal den Aachener Dom und erfahren das Weltkulturerbe auf sinnlicher Ebene. Denn beide sind fast blind und das was andere sehen, müssen sie sich durch Hören, Riechen und Fühlen erschließen. Ihre Eindrücke fassen sie in Worte – so entsteht ein neues Bild des Touristenmagnets, ein Dom der Sinne. | video