Ildikó spricht über die Mitte des Lebens

Lisas Paarschitt. . 56:01 Min. . Verfügbar bis 28.12.2024. WDR. Von Lisa Ortgies, Ildikó von Kürthy.

In "Paarschitt" geht's um Beziehungen: Um Liebe, Sex, Krisen, und auch mal um Trennung. Zu besonderen Themen spricht Lisa Ortgies mit Gäst:innen auch vor Publikum im WDR-Fernsehen.

Sie ist eine der meistgelesenen deutschen Schriftstellerinnen. Im Gespräch mit Lisa Ortgies spricht sie über ihr neues Buch und die Hauptfigur: Eine Frau Mitte 50, deren Ehe in die Jahre gekommen ist. Was ist aus ihr geworden, aus ihren Träumen vom Glück, aus den Menschen an ihrer Seite und aus ihrer ersten, großen Liebe? Es sind die Fragen, die Ildikó von Kürthy selbst umtreiben. Welche Antworten sie gefunden hat, das erzählt sie in "Lisas Paarschitt".