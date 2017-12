Alles Selbstgemacht

05.12.2017 | 43:29 Min. | Verfügbar bis 05.12.2018 | WDR

Die Schnitzeljagd führt Horst Lichter heute an den Niederrhein. Seine erste Aufgabe muss er in einem Neusser Keller lösen. Dort hat sich Hans-Michael Derenbach einen Traum verwirklicht. Er hat sich mit viel „schauriger Phantasie“ eine Geisterbahn gebaut. Nachdem Horst kräftig durchgeschüttelt wurde, geht es weiter zu den nächsten Bastel-Freaks. In einem Hinterhof in Düsseldorf bauen sich Holger Prang und seine Freunde Wasserraketen und haben an ihren selbstgemachten Jungs-Spielzeugen göttlichen Spaß - der Schnitzeljäger auch. Autor/-in: Regina Niedenzu