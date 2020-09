Kulinarische Schätze rund um Kettwig

Lecker an Bord. Staffel 4, Folge 5. . 43:50 Min. . Verfügbar bis 21.09.2021. WDR. Von Anja Montag, Carsten Frank.

Entlang der Ruhr geht es heute nach Kettwig. Hier erkunden die beiden Köche zusammen das idyllisch gelegene Windrather Tal ...

Von hier aus durchforsten sie an Land die Gegend nach allerlei Köstlichkeiten für das Essen an Bord. Auch in diesem besonderen Sommer begeben sich die Freunde und Köche auf eine außergewöhnliche Schlemmerreise – gemeinsam mit Kapitän Heinz-Dieter Fröse auf seinem Hausboot „unaone“. Dieses Mal entdecken sie das Ruhrgebiet ganz neu.