Kulinarische Schätze rund um Dortmund

Lecker an Bord. Teil 6 von 6. . 43:30 Min. . Verfügbar bis 30.09.2020. WDR. Von Christina König, Babette Ellen, Anja Montag.

Heute geht es zum Finale in den Stadthafen von Dortmund. Die Bootsbesatzung der "unaone" hat in diesem Sommer alles erlebt: extreme Hitze, frische Regentage und zum Finale – wie bestellt – ein kräftiges Gewitter. Aber der Grill kann am Ende des Tages doch brennen und es wird noch einmal köstlich gespeist – natürlich nur mit frischen Zutaten rund um den Ankerplatz.