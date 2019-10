Ziegenmama aus Haltern am See: Zu Gast bei Angela Andres

Land und lecker. Teil 3 von 6.

"Land und Lecker" macht Halt im südlichen Münsterland. Hier, in Haltern am See, bewirtschaftet Angela Andres mit ihrem Mann einen Ziegenhof mit zweihundert Tieren. Die Herstellung von Ziegenkäse, das sogenannte "Käsen", fing Andrea als Hobby an. Heute probiert die zweifache Mutter gerne Neues aus.

