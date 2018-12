Weihnachten in einer Hofgemeinschaft in der Voreifel

22.12.2018 | 43:27 Min. | UT | WDR | Von Julia Reichler

Nur noch wenige Tage! Heute findet das Finale in der Voreifel statt. Im Haus Bollheim, einer alten Gutsanlage in der Nähe von Zülpich, lebt die Familie von Hagenow und mit ihnen rund weitere 60 Menschen. Gastgeberin Ines hat noch die Chance, sich an die Spitze zu kochen und wird den Landfrauen einen Rinderbraten mit Rotwein-Schokoladensauce servieren.