Lebenstraum vom schwimmenden Bauernhof

Land und lecker. Teil 3 von 4. . 43:36 Min. . Verfügbar bis 08.06.2021. WDR. Von Justine Rosenkranz.

Land und Lecker: Lebenstraum – das sind Menschen in NRW, die mit großer Leidenschaft eine Vision verfolgen.

Am Niederrhein befindet sich der schwimmende Bauernhof von Dorothee Dingebauer. Sie hat den Sprung ins sprichwörtlich kalte Wasser gewagt und zusammen mit ihrem Mann Volker einen klassischen Milchhof in ein Ferienparadies mit Hausbooten umgewandelt. Am Diersfordter Waldsee, einem der größten Baggerseen am Niederrhein, vermietet das Ehepaar Hausboote als Ferienwohnung.