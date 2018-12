Kreative Apfelliebe am Niederrhein

03.12.2018 | 43:45 Min. | WDR | Von Babette Ellen, Guido Niebuhr

Sechs Höfe, sechs Dinner und ein Oldtimerbus – in der vierten kulinarischen „Land und Lecker“-Reise geht es an den Niederrhein nach Viersen. Hier hat sich Sylke Lenzen mit ihrem Apfelhof den Traum vom Leben auf dem Land verwirklicht. Eigentlich wollte die Marketing-Fachfrau nur mit ihrer Familie raus aus dem betriebsamen Düsseldorf und aufs ruhige Land ziehen. In Viersen-Süchteln am Niederrhein fand die fünffache Mutter mit ihren Mann Michael ein Traumobjekt: Ein wunderschönes ehemaliges Weberhaus. Und dazu gehörte ein hübscher Obstgarten…