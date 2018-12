Finale auf dem Erlebnisbauernhof im Sauerland

17.12.2018 | 43:43 Min. | Verfügbar bis 17.12.2019 | WDR | Von Justine Rosenkranz, Guido Niebuhr

Finale! Heute treten die Landfrauen die letzte Etappe ihrer Schlemmerreise an und ein wenig Wehmut ist mit dabei. Mittlerweile haben sich Freundschaften entwickelt, die sicherlich auch nach den Dreharbeiten fortbestehen werden. Am Ende des Tages wird feststehen, wer die Siegerin der Herbst-Staffel von "Land und Lecker" sein wird. Das Final-Menü richtet Ursula Tigges vom Tiggeshof im Sauerland aus. In Einklang mit Natur und Tier leben, Genusslebensmittel produzieren und großen sowie kleinen Menschen zeigen, wie wertvolle Produkte hergestellt werden - das ist Ursula und ihrer Familie eine Herzenssache!