Ein Leben für den Spargelhof im Schiefelbusch

15.10.2018 | 43:30 Min. | WDR

Gastgeberin Helga Trimborn ist zu Hause auf dem Bauerngut Schiefelbusch in Lohmar. Die tatkräftige Landfrau startete ihr Geschäft eins in einer Garage - mit vier kleinen Kindern! Die sind inzwischen herangewachsen und unterstützen die Mutter wo es geht. Schwerpunkt des Familienbetriebs ist der Spargelanbau - natürlich gibt es heute Spargel in allen Variationen! Autor/-in: Justine Rosenkranz, Guido Niebuhr