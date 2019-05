Der Ziegenhof aus Kolvenbach

Land und lecker. . 43:30 Min. . UT . WDR. Von Guido Niebuhr, Justine Rosenkranz.

Heute geht die "Land und lecker"-Reise zu Familie Rauch nach Kolvenbach in Bad Münstereifel. Auf ihrem Hof leben rund 50 Milchziegen, immer ein paar Zicklein und rund 40 Jungböcke. Vanessa und David Rauch haben sich mit dem Kauf des Hofes vor acht Jahren einen Traum erfüllt. Aus der Ziegenmilch macht David Rauch in seiner eigenen kleinen Käserei Quark und verschiedenste Sorten Ziegenkäse. Für die Ascherolle haben die beiden sogar schon einen Preis bekommen. In jedem Gang in Vanessas „Land und lecker“-Menü findet sich die eigene Ziegenmilch in irgendeiner Form wieder. Und mit dem Zickleinfleisch im Hauptgang will sie die Landfrauen überraschen. Autor/-in: Guido Niebuhr, Justine Rosenkranz