Der Multikulti-Bauernhof aus Bottrop

Land und lecker. Teil 1 von 6. . 43:29 Min. . Verfügbar bis 23.05.2021. WDR. Von Julia Reichler.

Wer kocht das beste Landmenü?

Mitten im Ruhrgebiet, in Bottrop Kirchhellen, lebt Irmgard Königshausen mit ihrer Familie auf einer "grünen Insel". Denn der Bauernhof ist umgeben von einer wunderschönen Gartenanlage, die an eine Parklandschaft erinnert. Die Königshausens haben sich mit ihren Produkten auf die muslimische Kundschaft aus dem Ruhrgebiet spezialisiert. Türkische Bohnen, in Bottrop Kirchhellen angebaut und geerntet, sind der Renner im Bauernladen. Neben Schafen leben dort freilaufende Hühner und Limousin- Rinder.