Braten vom Longhorn aus der Westfalen-Bucht

22.10.2018 | 43:39 Min. | WDR

Heute ist der "Land und Lecker"-Bus in der westfälischen Bucht unterwegs, auf einem Hof in der Nähe von Verl. Hier sind die Landfrauen zu Gast bei Elisabeth Bremehr und 50 britischen Longhörnern. Die Rinder weiden bei den Bremehrs in kleinen Herden auf naturbelassenen Weiden. Zum Dinner gibt es Leckeres vom Hof und aus der Region. Autor/-in: Diana Ahrabian, Guido Niebuhr