Bierbrauerin vom Niederrhein: Zu Gast bei Carina Bürgers

Land und lecker. Teil 1 von 6. . 43:51 Min. . Verfügbar bis 14.10.2020. WDR. Von Julia Reichler.

Der "Land und Lecker"-Bus ist dieses Mal vom Rhein-Sieg-Kreis bis an die Grenze zu Niedersachsen unterwegs. Die erste Gastgeberin Carina Bürgers lebt auf einem Milchhof am Niederrhein. Sie ist die Jüngste der neuen Staffel und freut sich darauf, ein kreatives Landmenü zuzubereiten, in dem Bier eine große Rolle spielen wird.