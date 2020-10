Wildes Kanada: Der wilde Westen

Länder Menschen Abenteuer . Teil 2 von 4. . 43:30 Min. . Verfügbar bis 20.11.2020. WDR. Von Sacha Mirzoeff, Jeff Turner.

Zwischen den Rocky Mountains und der pazifischen Küste British Columbias findet sich das fruchtbarste Gebiet Kanadas und die meisten Tierarten.

Erstaunlicherweise ist es vor allem ein Tier, das für diese üppige Gegend sorgt: der Lachs. Jahr für Jahr kehren Millionen Lachse aus dem Pazifischen Ozean in die Flüsse zurück, in denen sie selbst geboren wurden, um weit im Landesinneren zu laichen. Auf diesem Weg finden zahllose Lachse den Tod und ernähren damit die Umwelt. Wölfe, Schwarzbären, Adler – aber auch die Wälder. Und in der schroffen Bergwelt kämpfen Dickhorn- und Dall-Schafe gegen Steinadler, Wölfe und Bären.