Traumrouten der USA: Durch Utahs Canyons nach Salt Lake City

Länder Menschen Abenteuer . . 43:12 Min. . Verfügbar bis 13.11.2020. WDR. Von Jörg Daniel Hissen, Michaela Brzezinka.

Es ist eine Traumroute durch majestätische Landschaften – nirgendwo sonst in den USA drängen sich so viele Nationalparks dicht an dicht wie in Utah.

Die Landschaft hier ist von einer atemberaubenden, bizarren Schönheit. Der Bryce Canyon, die Hogbacks oder die Grand Staircase sind wahre Wunderwelten aus Fels. Und gleichzeitig ist kaum eine Gegend so dünn besiedelt. Auf ihrer Reise bis in die Hauptstadt Salt Lake City treffen die Macher dieser Dokumentation auf Menschen, die tief und ursprünglich mit ihrem Land und ihrer Heimat verbunden sind.