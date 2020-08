Traumrouten der USA: Durch Louisiana entlang des Mississippi

Länder Menschen Abenteuer . . 43:21 Min. . Verfügbar bis 14.11.2020. WDR. Von Jörg Daniel Hissen, Franz Michael Rohm.

Das Delta des Mississippi ist das Tor in den Süden der USA. Auf ihm beginnt die Reise nach New Orleans und zu den Cowboys an der Grenze zu Mexiko.

Diese Dokumentation zeigt die heutigen Besitzer der Plantagenvillen und taucht ein in den kulinarischen Melting Pot New Orleans. Weiter geht es durch die bizarre Landschaft des Atchafalaya Basin, ein gewaltiges Sumpfgebiet. Am Ende folgt eine Begegnung mit Geno, einem Nachfahren der Kreolen, der Cajun-Lieder singt und als Cowboy den uramerikanischen Traum von Freiheit, Weite und Abenteuer lebt.