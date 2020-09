Shanghai: Leben in der Glitzerstadt

Länger Menschen Abenteuer. 43:50 Min. Verfügbar bis 30.09.2020. WDR. Von Mario Schmidt.

Shanghai ist die Stadt der Superlative und die bedeutendste Industriestadt Chinas.

Wie lebt es sich an diesem Ort, an dem die Welt sich scheinbar schneller dreht als anderswo? Shanghai ist der Motor für ein ganzes Land – aber nicht ohne die Menschen, die hier wohnen. Li Langbin fertigt Container ab, er arbeitet im größten Hafen der Welt. Li Yinfeng wacht über die Sicherheit im ständig wachsenden und schon jetzt längsten U-Bahn-Netz der Welt. Und die 25-jährige Dai Meng ist auf dem Weg zum Star in einer der dynamischsten Metropolen der Erde.