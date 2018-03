Sarah Wiener - Eine Woche unter Soldaten

12.03.2018 | 43:11 Min. | Verfügbar bis 12.06.2018 | WDR

In der Kaserne in Augustdorf beginnt der Tag in der Truppenküche um 6.00 Uhr. Die Mahlzeiten werden nach einem Menüplan zubereitet, der lange im Voraus festgelegt wird. Disziplin am Kochtopf und Schusswaffen gehören eigentlich nicht zu Sarah Wieners Welt. Trotzdem begibt sie sich für eine Woche in den Alltag der Berufssoldaten. Autor/-in: David Nawrath, Volker Heise