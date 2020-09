Portugals wilder Norden

43:12 Min. . Von Maria-Christina Degen.

Religion und Tradition liegen im Norden Portugals dicht beieinander. In der Lagunenstadt Aveiro regnet es einmal im Jahr zu Ehren eines heiligen Gebäcks vom Himmel.

Aveiro erinnert mit seinen zahlreichen Kanälen an Venedig. Die Moliceiros, schmale Pinienholzboote, bestimmen hier das Stadtbild. In Medeiros beginnt im Hochsommer die Saison der Chega de Bois – ein Kräftemessen von zwei Stieren der besonderen Rasse Barrosã. Und in Porto wird die Ponte Dom Luís im Sommer zum Schauplatz einer außergewöhnlichen Mutprobe: Wagemutige springen von ihr hinab in die Fluten des Douro.