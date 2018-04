Myanmar - Eine Reise durch mein Land

05.04.2018 | 43:39 Min. | Verfügbar bis 12.04.2018 | WDR

Eine junge, in den USA aufgewachsene Burmesin bereist ihr im Umbruch befindliches Land und versucht, in Begegnungen und Gesprächen herauszufinden, was die Menschen ihrer einstigen Heimat bewegt und wohin das heutige Myanmar treiben wird. Khine Khine, übersetzt "die Starke" sieht auf ihrer Reise Orte, mit denen der burmesische Aufbruch nichts anzufangen weiß: Pagoden, Tempel und religiöse Prachtbauten, die dem Verfall preisgegeben sind. Autor/-in: Roman Teufel