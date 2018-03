Mit dem Zug durch Taiwan

Taiwan, die schöne Insel, wie die Portugiesen schon vor 400 Jahren sagten, ist so unbekannt, wie fantastisch. Faszinierend sind die Menschen, die Landschaft und auch eine Bahnfahrt rund um die Insel, die so groß ist, wie Baden-Württemberg. In der Hauptstadt Taipeh befindet sich das ehemals höchste Gebäude der Welt, der Wolkenkratzer Taipeh 101 und der Longshan-Tempel, einer der ältesten und bedeutendsten Taiwans. Autor/in: Andreas Stirl, Frank Rinnelt