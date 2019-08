Málaga und die westliche Costa del Sol: Entdeckungen an Spaniens Sonnenküste

Länder Menschen Abenteuer . . 44:06 Min. . Verfügbar bis 19.08.2019. WDR. Von Dagmar Hase.

Wer an Spaniens Sonnenküste Urlaub machen will, landet in Málaga, der Geburtsstadt Picassos. Hier gibt es rund 320 Sonnentage im Jahr bei angenehmen Temperaturen. Richtung Westen liegen die Badeorte der Costa del Sol wie Perlen am Ufer, etwa Torremolinos, das in den 60ern sehr beliebt war, Marbella, wo man Skulpturen von Salvador Dalí findet, oder das ruhigere Estepona mit seinem außergewöhnlichen Orchidarium.