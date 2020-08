Kinder der Sonne: Unsere Schmetterlinge

Länder Menschen Abenteuer . . 43:59 Min. . Verfügbar bis 07.09.2020. WDR. Von Jan Haft.

Schmetterlinge sind die Sympathieträger unter den Insekten. Kaum jemand kann sich ihrer Anmut und Schönheit entziehen. Doch ihre Vielfalt ist bedroht.

In nahezu allen Kulturen beflügelt seit jeher die geheimnisvolle Verwandlung der "hässlichen" Raupe über eine unscheinbare Puppe in einen prächtigen Schmetterling die Fantasie der Menschen. Doch die bunten Gaukler bieten weit mehr Überraschungen: In kaum einer anderen Tiergruppe herrscht eine derartige Vielfalt an Formen und Farben. Vor allem die Schmetterlingsgesellschaften der Blumenwiesen sind aber mittlerweile zur Rarität geworden.