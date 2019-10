Englands Nordseeküste: Von Edinburgh bis Harwich

An Englands Nordseeküste steigt die Küstenlinie schroff und bizarr aus der Nordsee auf. Monumente zeugen von der Größe der einst bedeutendsten Seemacht Europas. Und keine andere Nation pflegt ihre Spleens und Traditionen mit ähnlicher Ernsthaftigkeit wie die Engländer. So begegnen wir einem Künstlerpaar, das Weltliteratur und Wellenbad in einem Schwimmerlebnis in der Nordsee vereint, und begleiten den Lokführer der North Yorkshire Moors Railway auf seiner Fahrt entlang einer der ältesten Bahnstrecken der Welt.