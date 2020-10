Die gefährlichsten Schulwege der Welt: Philippinen – Der lange Weg durchs Gebirge

Länder Menschen Abenteuer . . 43:00 Min. . Verfügbar bis 02.11.2020. WDR. Von Raphael Lauer.

Aible hat einen der außergewöhnlichsten und gefährlichsten Schulwege der Welt: Um ihre Schule zu erreichen, muss sie eine Steilwand mitten im Dschungel erklimmen.

Die 11-jährige Aible wohnt auf der philippinischen Halbinsel Zamboanga del Norte direkt am Meer, ihre Schule befindet sich aber auf dem angrenzenden Berg. Der Weg entlang der Straße würde mehrere Stunden dauern, also nimmt sie jeden Tag die Abkürzung quer durch den Dschungel. In Flipflops und mit den Schulbüchern auf dem Rücken klettert sie morgens und abends die etwa 40 Meter hohe und teilweise 90 Grad steile Klippe herauf und herunter. Ungesichert.