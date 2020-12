Dem Polarlicht auf der Spur: Zu Gast in Norwegens Arktis

WDR.DOK. . 01:28:23 Std. . UT . Verfügbar bis 20.01.2021. WDR. Von Silje Bürgin-Borch.

Jenseits des Polarkreises, in Norwegens kleiner Küstenstadt Tromsø zieht ein nächtliches Naturschauspiel die Menschen in seinen Bann: Einzigartige, leuchtende Polarlichter. Tromsøs Tourguides und die Besucher gehen gemeinsam auf die Jagd nach den Highlights am Nachthimmel, aber auch zum Whalewatching im Fjord und auf Rentier- und Hundeschlittentouren. Während die Reisenden hier ein unvergessliches Erlebnis erwarten, versuchen die Gastgeber jeweils auf ihre Weise, sie nicht zu enttäuschen – und vom launischen Polarlicht als Touristengarant zu leben. Der Film nimmt uns mit auf ein winterliches Abenteuer, bei dem sich am Ende die meisten Wünsche erfüllen.