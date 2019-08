Das Meer der Anden: Menschen am Titicacasee

Der Titicacasee auf dem Altiplano zwischen Peru und Bolivien ist mit fast 4000 Metern über dem Meeresspiegel das am höchsten gelegene schiffbare Gewässer der Welt. Er ist mehr als 15 Mal größer als der Bodensee – fast so groß wie ein Meer. Und für seine Anwohner ist er genau das: „El Mar“ – das mythologische Meer. Die Dokumentation nähert sich einer weitgehend unbekannten Seite der Anden und den Menschen, die am Ufer des Titicacasees leben.