Countryside – Landleben auf Englisch: Der Norden

Länder Menschen Abenteuer . . 43:15 Min. . Verfügbar bis 14.09.2020. WDR. Von Larissa Klinker.

Schroffe Berge, klare Seen und Graslandschaften: Im Norden treffen wir eine Bergläuferin, einen Fußballfan, einen Teatime-Experten und eine Sandkünstlerin.

Die Nationalparks Lake District und Peak District sind berühmt in Nordengland. Eingebettet in die Natur liegen hier idyllische Orte, Cottages und traditionelle Tearooms, in denen man eine typische englische „Teatime“ erleben kann. Die filmische Entdeckungsreise zeigt, was Englands Countryside im Norden so besonders macht, wie sie die Menschen und ihr Leben prägt – und wo die letzten unberührten Flecken liegen.