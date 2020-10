Costa Rica: Paradies zwischen den Ozeanen

Länder Menschen Abenteuer . . 43:52 Min. . Verfügbar bis 09.10.2020. WDR. Von Ana Maria Marin, Marco Berger .

Exotische Artenvielfalt und leuchtend grüner Urwald – das ist Costa Rica. Zwischen Pejibaye-Früchten, Marimbaklängen und Kaffeepflanzen, gibt es hier „Pura Vida“, das pralle Leben.

Mit „Pura Vida“ begrüßen sich in Costa Rica auch die Einheimischen. Alvaró erntet die sehr nahrhafte Palmenfrucht Pejibaye, aus der sich so ziemlich alles machen lässt: Brot, Kuchen, Saft, sogar Eis. Die Affenflüsterin Enka hilft verwaisten Brüllaffenbabys eine Adoptivmutter zu finden und in den Bergen auf 1500 Metern Höhe gedeiht der angeblich beste Kaffee der Welt.