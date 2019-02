Chinas wilde Berge: Geheimnisse Asiens – die schönsten Nationalparks

10.02.2019 | 43:26 Min. | Verfügbar bis 17.02.2019 | WDR | Von Shamila Choudury, Henry Mix, Ruth Berry

Der Berg Fanjing in der chinesischen Provinz Guizhou ist ein Nationalpark, der vor allem zum Schutz der Guizhou-Goldaffen eingerichtet wurde. Es soll nur noch wenige Hundert dieser Tiere geben, die ausschließlich in den Höhen des Fanjing leben. Der Reservatsleiter möchte nun mit Überwachungskameras herausfinden, was die Affen so treiben, wenn keine Beobachter in der Nähe sind - und dabei erwartet die Forscher eine erstaunliche Überraschung.