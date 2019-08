China von oben: Lebendige Tradition

Länder Menschen Abenteuer . Teil 1 von 2. . 43:24 Min. . Verfügbar bis 21.08.2019. WDR. Von Donovan Chan.

China ist ein Land der Superlative: In keinem anderen Staat leben so viele Menschen und Großstädte entstehen in Rekordzeit. Andererseits sind uralte Traditionen bis heute lebendig. So malen die Menschen inmitten der Megacitys Gedichte mit Pinsel und Wasser auf das Pflaster, die Shaolin-Mönche erwerben durch strengste Disziplin schier übermenschliche Fähigkeiten. Und beim größten Drachenbootrennen der Welt wird nicht der Schnellste geehrt, sondern das Boot mit der größten Harmonie der Ruderer.