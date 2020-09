China von oben: Auf dem Weg in die Zukunft

Länder Menschen Abenteuer . . 43:00 Min. . Verfügbar bis 02.10.2020. WDR. Von Donovan Chan.

China ist zwar ein Land der Traditionen – doch kein anderes Land wächst so schnell und dynamisch.

Megacitys und Superschnellzugnetze entstehen hier in Rekordzeit. Eine gewaltige Herausforderungen in China ist die gigantische Logistik – vom modernsten Schnellzugnetz bis hin zu spektakulären Stromtrassen über alle Hindernisse der Natur hinweg. Die Fensterputzer der Hochhäuser zeigen, wie sie in 350 Metern Höhe ihrer Arbeit nachgehen. Gewaltige Schwimmbäder zählen mehr als zehntausend Besucher am Tag. Und in einer riesigen Filmkulisse sind ganze europäische Dörfer samt Kirchen nachgebaut.