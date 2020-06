Beruf Tierfilmer: Rita Banerji in Indien

Länder Menschen Abenteuer . . 44:44 Min. . Verfügbar bis 08.06.2020. WDR. Von Werner Schüssler.

Rita Banerji kämpft für Artenvielfalt. Wir begleiten die indische Tierfilmerin nach Südindien, wo Gaurs und Elefanten den Menschen oft (zu) nahe kommen.

In Tamil Nadu erlebt die Tierfilmerin Rita Banjerji, wie Gaurs in Vorgärten eindringen und Elefanten in Teeplantagen. Mit ihren Dreharbeiten, die schnell auch gefährlich werden können, will sie die Einrichtung eines Frühwarnsystems unterstützen, das dem Schutz der Bevölkerung dient. Und in Odisha zeigt sie ein erfolgreiches Projekt, bei dem ehemalige Wilderer zu Touristenführern umgeschult wurden.