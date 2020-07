Australiens Nationalparks: Die Alpen (1/5)

Länder Menschen Abenteuer . . 44:21 Min. . Verfügbar bis 20.07.2020. WDR. Von Peter Moers.

Australien ist der älteste Kontinent der Erde. Seit Millionen von Jahren vom Rest der Welt isoliert, gibt es hier einzigartige Pflanzen und Tiere.

Die fünfteilige Reise führt uns heute in die australischen Alpen. Der Bergbilchbeutler, das einzige Beuteltier Australiens das Winterschlaf hält und Vorräte anlegt, lebt dort. Am Snowy River leben auch viele Wildpferde, so genannte Brumbies. Damit sie nicht zur Plage werden, nehmen Glen Symonds und seine Frau Julie eingefangene Brumbies auf und bilden sie zu Reitpferden für Kinder aus.