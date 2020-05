Amerikas Flüsse: Der Chicago River – Ein Fluss im Rückwärtsgang

Länder Menschen Abenteuer . . 43:19 Min. . Verfügbar bis 05.06.2020. WDR. Von Katja Esson.

Der Chicago River machte seine Stadt zu einer der führenden Wirtschaftsmetropolen der USA. In künstliche Bahnen gelenkt, fließt er heute rückwärts.

Ein 1900 gebauter Kanal – gefeiert als Jahrhundertbauwerk – sorgte dafür, dass der Chicago River seine Strömungsrichtung änderte. Die unliebsamen Abwässer der Metropole wurden so nicht mehr in den Michigansee geleitet, der Teil des größten Süßwasserreservoirs der Welt ist, sondern gen Süden in den Mississippi.