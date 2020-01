Ladies Night: Best of XXL

Ladies Night. . UT . Verfügbar bis 02.01.2021. WDR. Von Bernd von Fehrn.

Vor mehr als zehn Jahren lud Gerburg Jahnke zur ersten "Ladies Night", der nach wie vor einzigen Comedy- und Kabarettsendung mit reiner Frauenbesetzung. Zum Jahreswechsel gibt es nun ein Best-of in Überlänge - 90 Minuten geballter Frauenhumor mit dem Who is Who aus der deutschen Komikerinnenszene. Neben Gerburg Jahnke sind unter anderem mit dabei: Carolin Kebekus, Lisa Feller, Monika Gruber, Lizzy Aumeier, Anka Zink, Anna Mateur, Maria Grund-Scholer, Martina Schwarzmann, Frieda Braun, Simone Solga, Carmela De Feo, Cloozy, Tina Teubner Nessie Tausendschön, Mirja Boes, Lioba Albus und Barbara Ruscher.