Best of Ladies Night 2019

Ladies Night. . 02:40:16 Std. . Verfügbar bis 31.12.2020. WDR.

Das "Best of Ladies Night 2019" am Silvesterabend verspricht allerbeste Unterhaltung. Neben den drei neuen Ladies Night-Moderatorinnen Lisa Feller, Daphne de Luxe und Meltem Kaptan gibt es weitere Höhepunkte: Frieda Braun, die auf dem Weg zur Erleuchtung ist und Nessi Tausendschön, die Blümchensex propagiert und über ihren "Grünen Daumen" für Männer berichtet.